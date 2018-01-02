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Tokat'ta oda seçiminde arbede

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 18:42 | Son Güncelleme 10 saat önce

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta iki listenin yarıştığı Elektrik Elektronik Teknisyenler Odası Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mehmet Bekçi'nin 3 oy farkla kazanması sonrası üyeler arasında arbede yaşandı.

Tokat Elektrik Elektronik Teknisyenler Odası olağan genel kurulu Birlik Düğün Salonu'nda yapıldı. Seçimlerde mevcut başkan Mehmet Bekçi ve Murat Pusat'ın listeleri yarıştı. Genel kurula katılan 329 delegenin 299'u oy kullandı. Mehmet Bekçi 149 oy alırken, Murat Pusat ise 146 oyda kaldı. 4 oy ise geçersiz sayıldı. Açıklanan sonuçlara Murat Pusat taraftarları itiraz etti. Bunun üzerine oylar tekrar sayıldı. Sonuç değişmeyince Mehmet Bekçi'nin 3 oy fark ile seçimi kazandığı açıklandı. Adayların taraftarları arasında arbede çıktı. Görevli polis ekipleri masaların üzerine çıkarak gruplara müdahale etti.

Murat Pusat'ın taraftarlarının dışarıya çıkarmasıyla arbede büyümeden engellendi. Gerginlik sonrası, Elektrik Elektronik Teknisyenler Odası Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Bekçi katılan herkese teşekkür etti.

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