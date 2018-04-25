Tokat’ta otomobil Kelkit Çayı’na uçtu: 1 ölü

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde otomobilin Kelkit Çayı’na yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi kayboldu, bir kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 karayolu Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Niksar’dan Reşadiye’ye giden Ayhan Cebe’nin kullandığı 60 RG 322 plakalı otomobil, yaklaşık 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı’na yuvarlandı. Suya gömülen aracın üzerine çıkan Mustafa Cebe’nin (60) bağırarak yardım istediğini gören vatandaşlar, 112 sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan Mustafa Cebe, ilk müdahalesinin ardından Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, araçta 3 kişi olduklarını söylemesi üzerine Kelkit Çayı’nda arama başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre uzağında Nazile Cebe’nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, kayıp olan Ayhan Cebe’nin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



