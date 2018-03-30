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Tokat'ta otomobil takla attı: Serkan ve Elif öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 09:29 | Son Güncelleme

TOKAT'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Serkan Uygur ve yanındaki gıda teknikeri Elif Değirmenci yaşamını yitirdi.

Tokat'ta otomobil takla attı: Serkan ve Elif öldü

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Serkan Uygur ve yanındaki gıda teknikeri Elif Değirmenci yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Tokat-Turhal karayolu, havaalanı kavşağında meydana geldi. Tokat'tan Turhal yönüne giden Serkan Uygur (28) yönetimindeki 60 BG 288 otomobil, havaalanı kavşağı yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrdolden çıktı. Takla atan otomobil şarampole savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Tokat Kredi Yurtlar Kurumu'nda aşçı olarak çalıştığı belirlenen otomobil sürücüsü Serkan Uygur ve gıda teknikeri Elif Değirmenci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tokat'ta otomobil takla attı: Serkan ve Elif öldüTokat'ta otomobil takla attı: Serkan ve Elif öldüTokat'ta otomobil takla attı: Serkan ve Elif öldüTokat'ta otomobil takla attı: Serkan ve Elif öldü

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