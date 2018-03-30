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Tokat’ta otomobil tarlaya uçtu: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 09:24 | Son Güncelleme

Tokat’ta direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobil, yoldan çıkarak tarlaya uçtu, kazada 2 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre; Tokat’tan Turhal istikametine seyir halinde olan Serkan Yanar (28) idaresindeki 60 BG 288 plakalı otomobil, havalimanı kavşağı yakınında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Tokat’ta direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobil, yoldan çıkarak tarlaya uçtu, kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Tokat’tan Turhal istikametine seyir halinde olan Serkan Yanar (28) idaresindeki 60 BG 288 plakalı otomobil, havalimanı kavşağı yakınında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Tokat Kredi Yurtlar Kurumunda Gıda Teknikeri olarak çalışan Elif Değirmenci’nin (26) cansız bedenini kaza mahallinden yaklaşık 30 metre ilerde kavşağın kenarında, araç sürücüsü Serkan Yanar’ın cansız bedenini ise kaza yapan aracın yanında buldu.
Olay yerinde jandarma ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazada hurdaya dönen aracın motorunun yaklaşık 5 metre ileriye savrulduğu görüldü. Cenazeler savcının incelemesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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