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Tokat'ta sanayi sitesinde korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 17:28 | Son Güncelleme

TOKAT'ta Sanayi sitesinde lokantalar bölgesinde faaliyet gösteren bir lokantanın baca kısmından başlayan yangın yandaki binaya sıçraması paniğe neden oldu.

Fatih YILMAZ TOKAT,(DHA) - TOKAT'ta Sanayi sitesinde lokantalar bölgesinde faaliyet gösteren bir lokantanın baca kısmından başlayan yangın yandaki binaya sıçraması paniğe neden oldu. Yangın esnasında çatısı yanan berber ise müşterisini tıraş etmeye devam etti. Sanayi bölgesinde bulunan bir lokantanın bacasında meydana gelen yangın yan tarafında bulunan Madeni Sanatkarlar Odası ve Marangozlar Odası ve sanayi sosyal tesislerinin bulunduğu binanın çatısına sıçradı. Yangını fark eden sanayi esnafı Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik süren çalışması sonrasında söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmaz iken maddi hasar meydana geldi. YANGINA RAGMEN TRAŞA DEVAM ETTİ Yangın esnasında lokantanın yanında bulunan berber ise çatıda itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, berber ise yarım kalan müşterisini tıraş etmeye devam etti. Müşterisinin tıraşını tamamladıktan sonra ise dükkanın da ayrıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken müşterisini tıraş eden berber ise dikkat çekti.

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