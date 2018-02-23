Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonuna 6 gözaltı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbari çalışmaların ardından Turhal ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen kişi ve adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 8 tabanca, bir av tüfeği ve tabancalara ait 135 mermi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik seçim ve Afrin açıklaması
Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi
Afrin'de yeni gelişme! Zeytin Dalı Harekatında teröristlere darbe vuruluyor
Karnındaki bebeği 50 yıl doğurmadı!
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!
Otobüste engelli kıza dehşeti yaşattılar!
Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında flaş açıklama
Ekipler şoke oldu! Çöpe atılan yumurtalardan civciv çıktı
Hollanda'dan skandal karar! 'Soykırım tasarısı’ kabul edildi
Rusya'nın kadın polisleri güzellikleri sanal alemi salladı
Cep telefonuyla 3 dakikadan fazla konuşmayın önerisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum