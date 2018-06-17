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Tokat’ta tarihi eser operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 19:53 | Son Güncelleme

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı tarihi eser operasyonunda 2 hayvan figürlü heykel ve 11 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) -TOKAT’ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı tarihi eser operasyonunda 2 hayvan figürlü heykel ve 11 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri Erbaa ilçesinde M.Ö.’nün tarihi eser satışı yapmaya çalıştığı yaptığı bilgisi üzerine şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin ilçe merkezindeki evine tarihi eserler bulunduğu belirlendi. Ekipler operasyon düzenleyerek evde arama yaptı. Yapılan aramada 2 hayvan figürlü heykel ve 11 sikke ele geçirildi. Şüpheli M.Ö. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı. Ele geçirilen eserlerin Tokat Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

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Tokat’ta tarihi eser operasyonuTokat’ta tarihi eser operasyonuTokat’ta tarihi eser operasyonu

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