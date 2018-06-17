Tokat’ta tarihi eser operasyonu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) -TOKAT’ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı tarihi eser operasyonunda 2 hayvan figürlü heykel ve 11 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri Erbaa ilçesinde M.Ö.’nün tarihi eser satışı yapmaya çalıştığı yaptığı bilgisi üzerine şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin ilçe merkezindeki evine tarihi eserler bulunduğu belirlendi. Ekipler operasyon düzenleyerek evde arama yaptı. Yapılan aramada 2 hayvan figürlü heykel ve 11 sikke ele geçirildi. Şüpheli M.Ö. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı. Ele geçirilen eserlerin Tokat Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
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