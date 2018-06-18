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Tokat'ta tarihi eser operasyonu şüphelisi serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 22:09 | Son Güncelleme

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı tarihi eser operasyonunda 2 hayvan figürlü heykel ve 11 sikke ile yakalanan şüpheli M.U.

Tokat'ta tarihi eser operasyonu şüphelisi serbest bırakıldı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) -TOKAT’ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı tarihi eser operasyonunda 2 hayvan figürlü heykel ve 11 sikke ile yakalanan şüpheli M.U. serbest bırakıldı.
Polis ekipleri, Erbaa ilçesinde M.U.’nun tarihi eser satışı yapmaya çalıştığı bilgisi üzerine şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin ilçe merkezindeki evinde tarihi eserler bulunduğu belirlendi. Ekipler önceki gün operasyon düzenleyerek M.U.'nun evinde arama yaptı. Yapılan aramada 2 hayvan figürlü heykel ve 11 sikke ele geçirildi. Şüpheli M.U., Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı. Hakkında işlem yapılan M.U. sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Tokat'ta tarihi eser operasyonu şüphelisi serbest bırakıldıTokat'ta tarihi eser operasyonu şüphelisi serbest bırakıldıTokat'ta tarihi eser operasyonu şüphelisi serbest bırakıldı

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