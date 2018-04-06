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Tokat’ta terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 20:34 | Son Güncelleme

Tokat’ta bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik arama tarama çalışması yapıldı.Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ’Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan 2018/87 Operasyonu’ kapsamında, Reşadiye ilçesine bağlı Büşürüm, Sorkun, Çeşme ve Toklar köyü bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyeti icra edildi.

Tokat’ta bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik arama tarama çalışması yapıldı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ’Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan 2018/87 Operasyonu’ kapsamında, Reşadiye ilçesine bağlı Büşürüm, Sorkun, Çeşme ve Toklar köyü bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyeti icra edildi. Bölücü terör örgütü mensuplarının muhtemel barınma alanı geçiş güzergâhı ve kış üslenme bölgesi olarak kullanabileceği bölgeler, depo, yasadışı malzemelerin tespiti ve imhası ile yayla evlerinin kontrolü yapıldı.

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