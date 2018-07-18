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Tokat'ta terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 16:49 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Almus ilçesinde, jandarma ekipleri PKK'lı teröristlerin kullanabileceği muhtemel sığınak, barınak, depo ve yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası amacıyla keşif, gözetleme ve arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Tokat'ta terör operasyonu

İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Almus ilçesinde, jandarma ekipleri PKK'lı teröristlerin kullanabileceği muhtemel sığınak, barınak, depo ve yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası amacıyla keşif, gözetleme ve arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan 2018/155 Operasyonu' kapsamında, Almus İlçesine bağlı Akarçay Görümlü Beldesi Mihrap Tepe bölgesinde bölücü terör örgütünün kullanabileceği muhtemel sığınak, barınak, depo ve yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası maksadıyla keşif, gözetleme ve arama tarama operasyonu yaptı. Bölgede herhangi bir bulguya rastlanmazken, arazi tarama faaliyetlerinin süreceği öğrenildi.

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Tokat'ta terör operasyonu

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