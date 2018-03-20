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Tokat’ta teröre karşı keşif tarama operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 15:03 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Tokat’ta bölücü terör örgütü mensuplarının kullanabilecekleri sığınak, depo, yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhasına yönelik keşif gözetleme, tarama ve arama faaliyeti gerçekleştirildiğini duyurdu.Jandarma Genel Komutanlığının resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Tokat İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü mensupları ile kullanabilecekleri sığınak, barınak, depo ve yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası ile yayla evlerinin kontrolü maksadıyla, Tokat Merkez Gölcük köyü, Tepeağdaş Sırtları bölgesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan 2018/62 Operasyonu kapsamında keşif gözetleme, tarama ve arama faaliyeti icra edilmiştir" denildi.

Tokat’ta teröre karşı keşif tarama operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Tokat’ta bölücü terör örgütü mensuplarının kullanabilecekleri sığınak, depo, yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhasına yönelik keşif gözetleme, tarama ve arama faaliyeti gerçekleştirildiğini duyurdu.
Jandarma Genel Komutanlığının resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Tokat İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü mensupları ile kullanabilecekleri sığınak, barınak, depo ve yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası ile yayla evlerinin kontrolü maksadıyla, Tokat Merkez Gölcük köyü, Tepeağdaş Sırtları bölgesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan 2018/62 Operasyonu kapsamında keşif gözetleme, tarama ve arama faaliyeti icra edilmiştir" denildi. Ayrıca açıklamada Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından aynı gün Müşterek Türkiye Güven Huzur Uygulaması yapıldığı da belirtildi.

Tokat’ta teröre karşı keşif tarama operasyonu

Tokat’ta teröre karşı keşif tarama operasyonu

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