Tokat’ta teröre karşı keşif tarama operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Tokat’ta bölücü terör örgütü mensuplarının kullanabilecekleri sığınak, depo, yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhasına yönelik keşif gözetleme, tarama ve arama faaliyeti gerçekleştirildiğini duyurdu.
Jandarma Genel Komutanlığının resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Tokat İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü mensupları ile kullanabilecekleri sığınak, barınak, depo ve yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası ile yayla evlerinin kontrolü maksadıyla, Tokat Merkez Gölcük köyü, Tepeağdaş Sırtları bölgesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan 2018/62 Operasyonu kapsamında keşif gözetleme, tarama ve arama faaliyeti icra edilmiştir" denildi. Ayrıca açıklamada Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından aynı gün Müşterek Türkiye Güven Huzur Uygulaması yapıldığı da belirtildi.
Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!
Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!
ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü
AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası
Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!
AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum