Tokat'ta TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta, TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 18.00 sıralarında, Tokat-Artova karayolu üzerinde yaşandı. Tokat’tan Artova’ya seyir halinde olan Yunis Özgenç (42) yönetimindeki 60 PB 604 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Mürsel Çubukcu (35) yönetimindeki 55 AHB 95 TIR'ın dorsesine yandan çarptı. Çapmanın etkisiyle savrulan kamyonet şarampole yuvarlanırken, TIR’ın dorsesi yan dönerek yolun tek şeridini kapattı. Kazada, kalyonet sürücüsü Yunis Özgenç olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan Abdullah Çakı (48) ve Oğuz Özgenç (29) yaralandı. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaza sonrası Tokat-Artova karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. TIR sürücüsü Mürsel Çubukcu gözaltına alınırken, savcılık incelemesinin ardından Yunis Özgenç’in cenazesi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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