Tokat'ta traktör kazası: 3 ölü, 10 yaralı (2)

1'İ AĞIR 23 YARALI

Tokat’ın Pazar ilçesi Ballıca Mağrası yolunda traktörün römorkun devrilmesi sonucunda meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada hastanelere kaldırılan yaralıların sayısının 23 olduğu belirlendi. Tedavi altına alınan yaralılardan Yaren Gezer'in (6) durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

