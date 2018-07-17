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Tokat'ta traktör kazası: 3 ölü, 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 23:48 | Son Güncelleme

TOKAT’ın Pazar ilçesi Ballıca Mağrası yolunda traktörün römorkun devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi öldü 10 kişi yaralandı.

Fatih YILMAZ/PAZAR(Tokat),(DHA)-TOKAT’ın Pazar ilçesi Ballıca Mağrası yolunda traktörün römorkun devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi öldü 10 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Pazar ilçesi Ballıca Mağarası yolunda meydana geldi. Kemal Gezer idaresindeki 60 DV 398 plakalı traktör, Ballıca Mağarası yakınlarında rampa aşağıya inerken henüz belirlenemeyen sebeple arkasında bulunan römork çıktı. Çıkan römorkun devrilmesi sonucu üzerinde bulunanlar yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildeirmes üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza da traktör römorkunda bulunan Mehmet Gezer, Semire Gezer ve Hanife Özbektaş hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazada yaşamını yitiren 3 kişi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı. Traktördekilerin Ballıca Mağarası yakınlarında piknik yaptıktan sonra eve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

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