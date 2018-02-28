Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Tokat’ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 125 gram toz esrar, 150 extacy hap, 10 gram bonzai, 700 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Operasyonda B.A.B, M.A, M.A.I, M.Ö, Y.Ö, Y.Ö, M.C, M.A, H.K, T.B, M.M.K. ve A.Ç. adlı şahıslar gözaltına alındı. Öte yandan 21 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.
Son dakika! Sinop'ta gemide patlama! Acı haber geldi
Meral Akşener'den Bahçeli'ye sert sözler: Eylemsiz doçent, sarayın memuru
Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
Perinçek: Esad'ı Ankara'ya davet edeceğim
Liseli genç kıza Instagram şoku! Çıplak fotoğraflarını koydular!
Başbakan Yıldırım: 28 Şubat'ın Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar
Görenler gözlerine inanamadı! Kafasında yüzlerce bit cirit atıyor
Yağmurda kızını şemsiye olarak kullandı
Kuzey Kore lideriyle ilgili müthiş iddia! Brezilya pasaportu varmış
Koltuk altını gören şaşıp kaldı
Bu telefonlar 2018'e damga vuracak!
WhatsApp’tan hem iyi hem de kötü haber! WhatsApp Pay nasıl çalışıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum