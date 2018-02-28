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Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 17:28 | Son Güncelleme

Tokat’ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Tokat’ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 125 gram toz esrar, 150 extacy hap, 10 gram bonzai, 700 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Operasyonda B.A.B, M.A, M.A.I, M.Ö, Y.Ö, Y.Ö, M.C, M.A, H.K, T.B, M.M.K. ve A.Ç. adlı şahıslar gözaltına alındı. Öte yandan 21 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.

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