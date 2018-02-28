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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 17:43 | Son Güncelleme

TOKAT'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen B.A.B., M.A., M.I.M., M.I., Y.I., N.C., M.A., H.K.,T.B., M.M.K., A.Ç. ve K.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 150 ectasy hap, 125 gram esrar, 10 gram bonzai, 700 kök hint keneviri ele geçirildi. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı

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