Tokat'ta uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

TOKAT,(DHA) - TOKAT'ın Turhal ilçesinde polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.
Turhal Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda M.G., F.İ., A.A., M.Y., A.T., Y.D ve M.D.'nin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 152 gram bonzai ile 21 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi emniyet müdürlüğündeki sorgularının ardından Turhal Adliyesi'ne sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen A.T. Y.D. ve M.D. tutuklanarak Zile M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. M.G, F.İ, A.A. M.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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