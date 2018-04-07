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Tokat’ta virajı alamayan otomobil kanala düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 02:13 | Son Güncelleme

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil virajı alamayınca, altyapı çalışmaları için açılan kanala düştü.Edinilen bilgiye göre kaza, Osmaniye Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde gece saat 01.10 sıralarında meydana geldi.

Tokat’ta virajı alamayan otomobil kanala düştü

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil virajı alamayınca, altyapı çalışmaları için açılan kanala düştü.
Edinilen bilgiye göre kaza, Osmaniye Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde gece saat 01.10 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; aşırı hız nedeniyle, sürücüsü Erdoğan A’nın kontrolünden çıkan 41 UP 094 plakalı otomobil, virajı alamayarak altyapı çalışmaları için açılan, iki metre derinliğindeki kanala düştü. Sürücü Erdoğan A. otomobilden kendi imkânlarıyla araçtan çıkarken, kazadan yara almadan kurtuldu. Daha sonra olay yerine gelen Reşadiye İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tokat’ta virajı alamayan otomobil kanala düştü

Tokat’ta virajı alamayan otomobil kanala düştü

Tokat’ta virajı alamayan otomobil kanala düştü

Tokat’ta virajı alamayan otomobil kanala düştü

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