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Tokat’ta yanarak ölen 5 kişinin kimlikleri tespit edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 21:31 | Son Güncelleme

Tokat’ta meydana gelen trafik kazasında aynı araç içerisinde yanarak ölen 5 kişinin kimlikleri tespit edildi.Edinilen bilgiye göre, kaza Ahmet Paray (58) yönetimindeki 60 AP 665 plakalı otomobilin Zile - Tokat karayolunun 54.

Tokat’ta meydana gelen trafik kazasında aynı araç içerisinde yanarak ölen 5 kişinin kimlikleri tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, kaza Ahmet Paray (58) yönetimindeki 60 AP 665 plakalı otomobilin Zile - Tokat karayolunun 54. kilometresinde yoldan çıkarak yol kenarında bulunan istinat duvarına çarpması ile meydana geldi. Çarpmanın etkisi ile araç alev aldı. Yanan aracın içerisinde bulan Ahmet Paray, eşi Kadriye Paray (47), kızı Damla Paray (18) sürücü Ahmet Paray’ın kardeşi Selma Yalçın ve kızının arkadaşı Ebranur Gür (18) yanarak hayatlarını kaybetti. Kazada yanarak hayatını kaybeden 5 kişinin cesetleri savcının olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

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