Tokat'ta yolcu otobüslerinde kaçak sigara ve içki ele geçirildi

İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan 2 otobüste toplam 4 bin 710 paket kaçak sigara ile 133 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler D-100 Karayolu Değirmenli köyü kavşağında yol denetimi yaptı. İki otobüste Azerbaycan uyruklu 9 kişiye ait toplam 4 bin 710 paket kaçak sigara ile 133 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Şüphelilere toplamda 71 bin 298 TL para cezası uygulanırken, otobüs sürücülerine ise 2 bin 854 lira trafik cezası kesildi.

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