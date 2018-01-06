Tokat'ta yolcu otobüslerinde kaçak sigara ve içki ele geçirildi

İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan 2 otobüste toplam 4 bin 710 paket kaçak sigara ile 133 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler D-100 Karayolu Değirmenli köyü kavşağında yol denetimi yaptı. İki otobüste Azerbaycan uyruklu 9 kişiye ait toplam 4 bin 710 paket kaçak sigara ile 133 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Şüphelilere toplamda 71 bin 298 TL para cezası uygulanırken, otobüs sürücülerine ise 2 bin 854 lira trafik cezası kesildi.
FOTOĞRAFLI
‘Titancı Kenan’dan şaşkına çeviren Bitcoin tavsiyesi
Uluslararası ajanslar son dakika olarak geçti! Alman Dışişleri Bakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
4 kişiyi öldürdü, jandarmayı aradı: Birini daha öldürdüm... Gelin teslim olacağım!
Bakan Özhaseki'nin uçağı Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na acil iniş yaptı
İstanbul'da dün gece yarısında başladı! Yıkım havadan görüntülendi
Suudi Arabistan'da yeni saray operasyonu: Prensler gözaltında
Karadeniz yaylalarında terörist avı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız gazeteciyi fena azarladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!
Siz bir de onun sevgilisini görün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum