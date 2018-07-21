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TOKİ inşaatında 30 metreden düşen işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2018 23:46 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, TOKİ inşaatında çalışan 43 yaşındaki İbrahim Şahan, temel için kazılan yaklaşık 30 metre derinliğindeki çukura düştü.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, TOKİ inşaatında çalışan 43 yaşındaki İbrahim Şahan, temel için kazılan yaklaşık 30 metre derinliğindeki çukura düştü. Şahan, itfaiye ekibi tarafından çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Karahasanlı Mahallesi, TOKİ tarafından yapılan konut inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan İbrahim Şahan, bir yapının temeli için kazılan 30 metre derinliğindeki çukuru düştü. Mesai arkadaşlarının fark ettiği Şahan'ın kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine gelen ekiplerden bir itfaiye eri, halatla Şahan'ın düştüğü çukura indi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası Şahan, düştüğü çukurdan çıkarıldı.

Yaralanan Şahan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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