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TOMA gelin arabası oldu! Görenler şaştı kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 21:20 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hüseyin Ertop ile Karlıova Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Gülden Sıla Çelik'in düğününde gelin arabası olarak, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) kullanıldı.

TOMA gelin arabası oldu! Görenler şaştı kaldı

Polis memuru Hüseyin Ertop ve öğretmen Gülden Sıla Çelik'in düğününde TOMA, gelin arabası gibi süslenerek sirenlerle çarşı merkezinde tur attı. Çifti mutlu gününde yalnız bırakmayan Karlıova Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler ise düğün konvoyuna zırhlı araçlarla eşlik etti. Siren sesleri arasında ilçe merkezinde gezen düğün konvoyu, vatandaşlardan ilgi gördü. Karlıova Belediyesi'nde nikâhı kıyılan çift, bol bol fotoğrafı çektirdi.

toma

TOMA'yı gelin arabası yapma kararını eşi Gülden Sıla Çelik ile birlikte aldıklarını belirten damat Hüseyin Ertop, "Aslında her ne kadar TOMA toplumsal olaylara müdahalle ettiği için pek iyi izlenim bırakmasa da, müdahale sonrası birçok ölümlü olayın önüne geçiyor. Biz de eşim ile birlikte aldığımız kararla, toplumun gözünde TOMA'ya iyi bir imaj vermek için ve mesleğimi çok sevdiğim için nikâhımıza TOMA'yla gitmeyi tercih ettik. Çünkü TOMA aşkımız kadar büyük bir öneme sahip. Bu yüzden tercih ettik" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
gelin arabası toma

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
O araçlar arkadaşın babasının malı mı acaba? Adam Devletin malını özel işinde kullanıyor amirler de alkış mı tutuyor?
Zorunami gitti helali hoş olsun
Devletin araç ve benzini, yani bizim paralarımızla alınan araç ve benzin kullanılmış ama olsun, hayırlı bir iş için kullanılmış. Helal-i hoş olsun. Genç çifte mutluluklar dilerim. Öte yandan, yine bizim paralarımızla alınan makam arabalarını görev dışı özel işlerinde kullanan, Türkiye'nin her yanındaki her tür makam sahiplerine de o araç ve benzin haram zıkkım olsun.
güzel olmuş..
ne anlam vermeliyiz ne olmuş yani
ha ha aha
Benim polisime her şey yakışır.Mutluluklar dilerim.
polis arkadaşlarımızın moral desteğinde kullanılmışsa hiç bir sorun yok o itiraz edenler 2 damla benzin gidecek ne olacak kurban olsun ona o siyasetçilerin bir ilden bir ile gitmesi 100,000 tl güzünüze gelmiyor gariban polisim 2 damla benzin kullanmış (esesli.kardes) (joyleaf) özellikle size söylüyorum
bizler için canını veren vatan evlatları benzin hesabı mı olur
allah mutlu mesut etsin
BENCE SIVILLESMELILER ÖZEL HAYAT LARI BARİ CÜNKÜ OYLE DAHA IYI OLUR BENCE İŞ İŞYERINDE KALMALI
helal olsun be
NOLDU JOEYLAFF ZORNA MI GITTI
HELAL OLSUN,
mutluluklarr
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