TOMA'nın çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) çarptığı yaşlı bir adam ağır yaralandı.
Bağlar ilçesi, Emek caddesinde seyir halinde bulunan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA aracı, kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı bir yayaya çarptı. Yayaya çarptıklarını fark eden polisler araçtan inerken, olayı gören çevredekiler de yardım etmek istedi. İddiaya göre, bu sırada kalabalık arasından bazı kişilerin tepki göstermesi üzerine kargaşa çıkınca, polis havaya ateş ederek, kalabalığı dağıttı. Ağır yaralanan yaşlı adam, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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