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Tomarza'da erkek öğrenci yurdunda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 16:14 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesi Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) Öğrenci Yurdu'nda çıkan yangında iki oda kullanılmaz hale geldi.

Tomarza'da erkek öğrenci yurdunda yangın

TOMARZA (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Tomarza ilçesi Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) Öğrenci Yurdu'nda çıkan yangında iki oda kullanılmaz hale geldi.
Tomarza YBO'a eğitim gören erkek öğrencilerin kaldığı yurdun 3'üncü katında saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden nöbetçi öğretmen, itfaiyeye haber verip, yurtta kalan öğrencileri tahliye etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
İki odanın kullanılmaz hale geldiğini yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Tomarza'da erkek öğrenci yurdunda yangınTomarza'da erkek öğrenci yurdunda yangınTomarza'da erkek öğrenci yurdunda yangınTomarza'da erkek öğrenci yurdunda yangın

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