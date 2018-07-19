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Tomruğun altında kalıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 14:54 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, ormanlık alanda traktörün römorkuna yüklemeye çalıştığı tomruğun altında kalan Sezgin Yıldırım (33), hayatını kaybetti.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, ormanlık alanda traktörün römorkuna yüklemeye çalıştığı tomruğun altında kalan Sezgin Yıldırım (33), hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde, Kaynaşlı ilçesi Sazköy'de meydana geldi. Sezgin Yıldırım, ormanlık alanda traktörüne yüklemeye çalıştığı tomruklardan birinin altında kaldı. Bölgede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Yıldırım'ı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Boynunun kırıldığı belirlenen Sezgin Yıldırım, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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