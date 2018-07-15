Tomruk yüklü traktörün altında kalıp öldü

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA'da, kontrolden çıkıp, devrilen tomruk yüklü traktörün altında kalan sürücü Ahmet Aytaş (31), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde meydana geldi. Ahmet Aykaş yönetimindeki plakasız henüz belirlenemeyen tomruk yüklü traktör, ormanda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazayı görenler, 112 Acil Servis'e haber verirken, traktörün altında kalan Aykaş'ı güçlükle çıkardı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Aykaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ahmet Aykaş'ın cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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