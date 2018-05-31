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Tonlarca fuel oili kanalizasyon şebekesine döküp kaçtılar

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 10:46 | Son Güncelleme

IĞDIR kent merkezindeki Atatürk Caddesindeki rögar kapağını açıp içerisine tonlarca fuel oil dökülmesi sonucu bölgedeki kanalizasyon şebekelerinde arıza meydana geldi.

Suat DENİZ IĞDIR, (DHA) IĞDIR kent merkezindeki Atatürk Caddesindeki rögar kapağını açıp içerisine tonlarca fuel oil dökülmesi sonucu bölgedeki kanalizasyon şebekelerinde arıza meydana geldi. Emniyet olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay 30 Mayıs gecesi Atatürk Caddesindeki İl Sağlık Müdürlüğü karşısında yaşandı. İddiaya göre, rögarın bulunduğu yere tankerle gelenler kapağı açıp tonlarca fuel oili boşalttı. Sabah saatlerinde mahalledeki birçok işyeri ve evler belediyeyi arayarak kanalizasyondan zift çıktığı ihbarında bulundu. Gelen yoğun ihbar üzerine harekete geçen belediye ekipleri yaptıkları araştırmada Atatürk Caddesindeki bir rögarın içine tonlarca fuel oil döküldüğünü tespit etti. Borulara yapışan ve akıntıyı önleyen fuel oil nedeniyle ekipler çaresiz kaldı. Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Yusuf Fidan, Bunu kim ve niçin yaptı bilmiyoruz. Bölgedeki birçok ev ve işyerinin bodurum ve kanalizasyonu dolmuş durumda. Zift gibi yapışkan olan bu maddenin temizlenmesi imkânsız gibi. Korkumuz yangın çıkması. Olayla ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Kimin döktüğü tespit edilirse bizde gerekli cezai işlemi uygulayacağız diye konuştu. Belediyenin şikâyeti üzerine harekete geçen emniyet müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis olay günü ve olay öncesi bölgedeki işyerlerine ait güvenlik kamera ve MOBESE görüntülerini incelemeye aldı.

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