Tonya'da taksicilerden 'bozuk yol' eylemi

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Tonya ilçesinde bir grup taksici, kanalizasyon çalışmaları nedeniyle kazı yapılan yolun onarılmamasına, Tonya-Beşikdüzü Karayolu'nu ulaşıma kapatarak tepki gösterdi. 2 saat kapalı kalan yol, Kaymakam Bayram Yıldız'ın sürücüleri ikna etmesi ile ulaşıma açıldı.

Tonya ilçesinde bir yıldır süren kanalizasyon çalışmaları sırasında karayolu kazıldı. İlçede yolun onarılmaması nedeniyle sürücüler araçları ile ulaşım sağlamakta zorlandı. Bir grup taksici, araçlarıyla Tonya-Beşikdüzü Karayolu'nu ulaşıma kapatarak tepkilerini gösterdi. Ulaşıma kapatılan karayolunda çift yönlü araç kuyrukları oluştu.

KAYMAKAM TAKSİCİLERLE GÖRÜŞTÜ

Olay yerine gelen Tonya Kaymakamı Bayram Yıldız taksicilerle görüştü. Taksi sürücüsü Kazım Aktaş, 8 aydır yapılmayan yolun kazalara neden olduğunu belirterek tepkisini dile getirdi. Taksi sürücüsü Tahsin Elvan da, "Kanalizasyon borularının üzeri kapatıldıktan sonra yol tek şeride düştü. Bu yol mahalle bağlantı yolu değil, Tonya-Beşikdüzü bağlantı yoludur. Bu yoldan çok fazla araç gidip geliyor. Biz taksiciler burada yaz-kış ambulansın yapamadığı görevleri yapıyoruz. Kışın burada kardan dolayı çok büyük tehlikeler atlatıyoruz" diyerek yolun biran önce onarılmasını istedi.

Kaymakam Bayram Yıldız ise sorunla ilgileneceğini belirterek, "Devlet olarak bu yolları onarmamız, yapmamız lazım. Sürekli devlet büyüklerimiz ‘yol medeniyettir’ diyor. Bizim bunu yapmamız gerekiyor. Zorunluluktur ve yapılması gerekiyor. Ben Karayolları ile görüşeceğim" dedi.

Taksiciler, yaklaşık 2 saat süren eylemin ardından yolu trafiğe açtı.

