HABER

Topçular durağında tramvaylar çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 13:03 | Son Güncelleme

Eyüp Topçular tramvay durağında iki tramvay çarpıştı.

Eyüp Topçular tramvay durağında iki tramvay çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanırken, seferler de ise gecikme yaşanıyor. Kaza anında tramvayda olan bir vatandaş yaşadığı korku dolu anları anlatarak, “Arkadan bir tramvayın bize çarpması nedeniyle şiddetli bir sarsılma oldu. Bütün insanlar, hepimiz birlikte yere düştük. Tramvaydan birden duman çıktı. İçeriyi sis sardı. Kapı tam kapanacaktı, kapıyı tuttuk elimizle kapanmasın diye” dedi.
Eyüp Topçular tramvay durağında duran tramvaya arkadan başka bir tramvay çarptı. Kazada vatman bulunduğu yerde sıkıştı. Vatman itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bazı yolcuların da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle seferler durduruldu. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Tramvayların kaldırılmasının ardından seferlerin normale döneceği öğrenildi.

Kaza anında tramvayda olan vatandaş korku dolu anları anlattı
Kaza sırasında tramvayda olan Zekeriya Altun yaşadığı korku dolu anları anlattı. Tramvayda şiddetli bir sarsıntı olduğunu ve herkesin yere düştüğü söyleyen Altun, etrafı bir anda sisin kapladığını söyledi. Altun, “Tramvayın içindeydik. Arkadan bir tramvayın bize çarpması nedeniyle şiddetli bir sarsılma oldu. Bütün insanlar, hepimiz birlikte yere düştük. Yaşlı insanlar vardı. Bir tane amca kafası yere vurup bayıldı. Herkes korkup gidince kimse yardım da etmedi. Tramvaydan birden duman çıktı. İçeriyi sis sardı. Makinist ağır bir şekilde sıkışmıştı. Kafasını vurmuş, sıkışıp kalmıştın orada. Tramvay hareket etmemişti bekliyor bir haldeydik. Tam hareket edecektik hareket etmeden önce bir ses gelince böyle biz bizim makinistten dolayı sandık hemen kapıyı tuttuk. Kapı tam kapanacaktı, kapıyı tuttuk elimizle kapanmasın diye. Arkadan dumanlar çıkmaya başlayınca hepimiz arka tarafa koştuk. İnsanlar savrulmuştu yerdeydi” şeklinde konuştu.

Mesleğini duyan şaşıp kalıyor!Mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bomba iddia!Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bomba iddia!
İran'da düşen Türk jetiyle ilgili kritik gelişme!İran'da düşen Türk jetiyle ilgili kritik gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil takla attı: 2 yaralı

İstinat duvarı çöktü, araç inşaat alanına yuvarlandı

İstinat duvarı çöktü, araç inşaat alanına yuvarlandı

Muayenesini yaptırdığı otomobille direğe çarpan sürücü öldü

Muayenesini yaptırdığı otomobille direğe çarpan sürücü öldü

Trafik tabelası değil, hedef tahtası

Trafik tabelası değil, hedef tahtası

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.