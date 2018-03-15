Topçular durağında tramvaylar çarpıştı: 1 yaralı

Eyüp Topçular tramvay durağında iki tramvay çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanırken, seferler de ise gecikme yaşanıyor. Kaza anında tramvayda olan bir vatandaş yaşadığı korku dolu anları anlatarak, “Arkadan bir tramvayın bize çarpması nedeniyle şiddetli bir sarsılma oldu. Bütün insanlar, hepimiz birlikte yere düştük. Tramvaydan birden duman çıktı. İçeriyi sis sardı. Kapı tam kapanacaktı, kapıyı tuttuk elimizle kapanmasın diye” dedi.

Eyüp Topçular tramvay durağında duran tramvaya arkadan başka bir tramvay çarptı. Kazada vatman bulunduğu yerde sıkıştı. Vatman itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bazı yolcuların da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle seferler durduruldu. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Tramvayların kaldırılmasının ardından seferlerin normale döneceği öğrenildi.

Kaza anında tramvayda olan vatandaş korku dolu anları anlattı

Kaza sırasında tramvayda olan Zekeriya Altun yaşadığı korku dolu anları anlattı. Tramvayda şiddetli bir sarsıntı olduğunu ve herkesin yere düştüğü söyleyen Altun, etrafı bir anda sisin kapladığını söyledi. Altun, “Tramvayın içindeydik. Arkadan bir tramvayın bize çarpması nedeniyle şiddetli bir sarsılma oldu. Bütün insanlar, hepimiz birlikte yere düştük. Yaşlı insanlar vardı. Bir tane amca kafası yere vurup bayıldı. Herkes korkup gidince kimse yardım da etmedi. Tramvaydan birden duman çıktı. İçeriyi sis sardı. Makinist ağır bir şekilde sıkışmıştı. Kafasını vurmuş, sıkışıp kalmıştın orada. Tramvay hareket etmemişti bekliyor bir haldeydik. Tam hareket edecektik hareket etmeden önce bir ses gelince böyle biz bizim makinistten dolayı sandık hemen kapıyı tuttuk. Kapı tam kapanacaktı, kapıyı tuttuk elimizle kapanmasın diye. Arkadan dumanlar çıkmaya başlayınca hepimiz arka tarafa koştuk. İnsanlar savrulmuştu yerdeydi” şeklinde konuştu.