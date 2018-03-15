Topçular’da meydana gelen tramvay kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Eyüp Topçular’da tramvay durağında iki tramvayın çarpışması sonucu meydana gelen kaza anına ilişkin, yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, çarpma sonucu sıkışan vatmana vatandaşların yardım etmek istemesi ve panik anları yer alıyor.

Topçular’da tramvay durağında öğle saatlerinde duran bir tramvaya arkadan başka bir tramvay çarpmıştı. Çarpışma sonucu vatman bulunduğu yerde sıkışmış ve itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı. Yaşanan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüde, sıkışan vatmana vatandaşların yardım etmek istediği ve panik anları görülüyor.