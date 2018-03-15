HABER

Topçular’da meydana gelen tramvay kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 15:54 | Son Güncelleme

Eyüp Topçular’da tramvay durağında iki tramvayın çarpışması sonucu meydana gelen kaza anına ilişkin, yeni görüntüler ortaya çıktı.

Eyüp Topçular’da tramvay durağında iki tramvayın çarpışması sonucu meydana gelen kaza anına ilişkin, yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, çarpma sonucu sıkışan vatmana vatandaşların yardım etmek istemesi ve panik anları yer alıyor.
Topçular’da tramvay durağında öğle saatlerinde duran bir tramvaya arkadan başka bir tramvay çarpmıştı. Çarpışma sonucu vatman bulunduğu yerde sıkışmış ve itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı. Yaşanan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüde, sıkışan vatmana vatandaşların yardım etmek istediği ve panik anları görülüyor.

Facianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacakFacianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacak
Giriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyorGiriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyor
Bahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisiBahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

Kızı cinsel istismar kurbanı baba komşu kızına tacizden tutuklandı!

Kızı cinsel istismar kurbanı baba komşu kızına tacizden tutuklandı!

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

Hademeden kız öğrenciye taciz skandalı! Müdür olayı böyle kapatmak istedi

Hademeden kız öğrenciye taciz skandalı! Müdür olayı böyle kapatmak istedi

Şans topu sonuçları 14 Mart: 874. hafta Şans Topu talihlisi Hatay'dan! (Milli Piyango sonuç sorgulama)

Şans topu sonuçları 14 Mart: 874. hafta Şans Topu talihlisi Hatay'dan! (Milli Piyango sonuç sorgulama)

Hasta pencereden düştü, doktor arkasından atladı

Hasta pencereden düştü, doktor arkasından atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.