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Topçular’da tramvay yoldan çıktı. Kazada yaralanan biri kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 11:59 | Son Güncelleme

IHAAW115253-ASA/15-03-2018 - Topçular’da tramvay yoldan çıktı. 15.03.2018 11:52:53 TSI NNNN

IHAAW115253-ASA/15-03-2018

- Topçular’da tramvay yoldan çıktı. Kazada yaralanan biri kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

15.03.2018 11:52:53 TSI
NNNN

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