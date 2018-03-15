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Topçular'da tramvaylar çarpıştı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 11:53 | Son Güncelleme

Topçular istasyonunda tramvaylar çarpıştı.

Topçular'da tramvaylar çarpıştı (1)

Alper KORKMAZ - Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) Topçular istasyonunda tramvaylar çarpıştı. Bir tramvayın duraktaki başka bir tramvaya arkadan çarpması sonucu yaralılar olduğu belirtiliyor.

(FOTOĞRAF)

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