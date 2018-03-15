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Topçular'da tramvaylar çarpıştı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 12:52 | Son Güncelleme

TOPCULAR  istasyonunda tramvayların çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i makinist bazı yolcular yaralandı.

Alper KORKMAZ - Zeki GÜNAL - Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) TOPCULAR istasyonunda tramvayların çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i makinist bazı yolcular yaralandı.

Topçular istasyonundaki kaza saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre istasyonda duran tramvaya arkadan gelen tramvay çarptı. Kazada arkadan çarpan tramvayın makinistiyle birlikte bazı yolcular yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

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