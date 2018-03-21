Topladığı kağıtlar alev aldı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da seyir halindeki kamyonette sürücünün topladığı atık kağıtlar, atılan sigara izmariti nedeniyle alev aldı. Çevre sakinlerinin uyarısı üzerine sürücü aracı durdururken, yangın, süs havuzundan kovayla taşınan suyla söndürüldü. Merkez Yakutiye ilçesi Ayazpaşa Caddesi'nde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 Y 7725 plakalı kamyonetin kasasındaki atık kağıtlar, yoldan geçen bir kişinin attığı tahmin edilen sigara izmariti nedeniyle alev aldı. Çevredekilerin uyarısı üzerine sürücü, kamyoneti durdurdu. Vatandaşlar, kamyonetten yükselen alevlere, süs havuzundan kovalarla taşıdıkları suyla müdahale etti. Kamyonet kasasına çıkan sürücü de uzatılan kovadaki suyu alevlere döktü. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Süs havuzunun doldurulmasını sağlayan hortumla da soğutma çalışması yapıldı. Çevrede toplanan bazı vatandaşlar olan biteni meraklı gözlerle izledi, cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldı.
Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı
Adalet Bakanı Gül: Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında kırmızı bülten süreci başlatıldı
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
AİHM'den Cem Uzan kararı: Erdoğan'a hakaret kararı ifade özgürlüğü ihlali
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Bir bir itiraf etti! Öğrencilerini baş başa kalacağı bir yere götürüp...
Okuyucu Yorumları 0 yorum