HABER

Toplantıda kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 21:14 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde Türkçe Öğretmenleri Zümre Başkanı Nihat Ural, katıldığı toplantıda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Mustafa Kemal Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni olan ve aynı zamanda Tepebaşı İlçesi Türkçe Öğretmenleri Zümre Başkanlığı yapan Nihat Ural, Atatürk Ortaokulunda yapılan Zümre Başkanlar Toplantısında konuşma yaparken aniden rahatsızlandı.

Toplantıda kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde Türkçe Öğretmenleri Zümre Başkanı Nihat Ural, katıldığı toplantıda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Mustafa Kemal Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni olan ve aynı zamanda Tepebaşı İlçesi Türkçe Öğretmenleri Zümre Başkanlığı yapan Nihat Ural, Atatürk Ortaokulunda yapılan Zümre Başkanlar Toplantısında konuşma yaparken aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren Ural’a toplantıda bulunan öğretmenler müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ural, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öğretmenin cenazesi Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

'Genç kaynana şehvet uyandırır' demişti! Akıbeti belli oldu

'Genç kaynana şehvet uyandırır' demişti! Akıbeti belli oldu

Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem alarmı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem alarmı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manavgat’ta kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Manavgat’ta kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Konyalı şehidin cenazesi memleketine getirildi

Konyalı şehidin cenazesi memleketine getirildi

Yolun karşısına geçerken canından oldu

Yolun karşısına geçerken canından oldu

Alışveriş merkezinde 3'ncü kattan düştü

Alışveriş merkezinde 3'ncü kattan düştü

Kontrolden çıkan otomobil işyerine girdi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil işyerine girdi: 1 yaralı

Polisten sarma sigara operasyonu

Polisten sarma sigara operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.