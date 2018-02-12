Toplantıda kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde Türkçe Öğretmenleri Zümre Başkanı Nihat Ural, katıldığı toplantıda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mustafa Kemal Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni olan ve aynı zamanda Tepebaşı İlçesi Türkçe Öğretmenleri Zümre Başkanlığı yapan Nihat Ural, Atatürk Ortaokulunda yapılan Zümre Başkanlar Toplantısında konuşma yaparken aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren Ural’a toplantıda bulunan öğretmenler müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ural, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öğretmenin cenazesi Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.