Toplu taşımadaki cep telefonu hırsızı yakalandı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde toplu taşıma araçlarındaki yolcuların cep telefonlarını, yankesicilik yöntemiyle çalan İ.T., polisin operasyonuyla yakalandı. Güvenlik kameraları ve mobese görüntülerinden belirlenen şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte kapkaç, yankesicilik, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlarını gerçekleştirenlerin yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma başlattı. Şikâyetler üzerine merkez Bağlar ilçesi Dörtyol semtinde farklı tarihlerde meydana gelen yankesicilik olaylarını da inceleyen polis, farklı kişilere ait 4 cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle aynı kişi tarafından çalındığı görüntüleri tespit etti. Özellikle toplu taşıma araçlarındaki yolcuların cep telefonlarını çaldığı belirlenen şüphelinin, hırsızlık anlarının bulunduğu yüzlerce güvenlik kamerası ve mobese görüntülerini polis tek tek dikkatle izledi. Yapılan incelemede, yankesicinin İ.T. olduğunu belirleyen polis, düzenlediği operasyonda şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan İ.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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