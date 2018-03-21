Toplum Destekli polise uyuşturucu semineri

Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü görevlilerine ’Narko-Rehber Modülü’ eğitimi verildi.
İçişleri Bakanlığı’nın ’Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı’ kapsamında, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü görevlilerine ’Narko-Rehber Modülü’ eğitimi verildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Eğitim ve Sosyal Hizmetler Toplantı Salonunda düzenlenen seminer, narko-rehber uzman polisi Coşkun Taşkoparan tarafından verildi. Taşkoparan, uyuşturucu maddenin zararları, bağımlılık konuları ve uyuşturucu ile mücadele konularında bilgiler verdi.
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