HABER

Toplum Destekli Polislik Şubesi bilinçlendirme toplantılarına devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 15:36 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve daha güvenli yaşam alanları oluşturulması amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.İl Emniyet Müdürlüğü’nde Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü başkanlığındaki toplantıya; büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gençlik İl Spor Müdürlüğü, DSİ 3.Bölge Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı, Anadolu Üniversitesi Güvenlik Amirliği, Osmangazi Üniversitesi Güvenlik Amirliği, Eskişehir Sulama Birliği, Eskişehir Arama Kurtarma Ekibi (AKUT), Eskişehir İl Afat ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Ekibi (DAK), Eskişehir Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Mahalle Muhtarları Dernek Başkanlığı yetkilileri katıldı.Toplum Destekli Polislik Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısında, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen projeli çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgilendirme, metruk binalarla mücadele, suda boğulma olaylarının önlenmesi, yürütülen hizmetlerde yaşanan sıkıntılar ve yürütülecek hizmetlere kurumların katılımlarının ve desteklerinin sağlanması konularında görüş alış-verişinde bulunulmuş, kurumlar arası işbirliğinin önemine belirtildi.

Toplum Destekli Polislik Şubesi bilinçlendirme toplantılarına devam ediyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve daha güvenli yaşam alanları oluşturulması amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü’nde Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü başkanlığındaki toplantıya; büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gençlik İl Spor Müdürlüğü, DSİ 3.Bölge Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı, Anadolu Üniversitesi Güvenlik Amirliği, Osmangazi Üniversitesi Güvenlik Amirliği, Eskişehir Sulama Birliği, Eskişehir Arama Kurtarma Ekibi (AKUT), Eskişehir İl Afat ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Ekibi (DAK), Eskişehir Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Mahalle Muhtarları Dernek Başkanlığı yetkilileri katıldı.
Toplum Destekli Polislik Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısında, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen projeli çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgilendirme, metruk binalarla mücadele, suda boğulma olaylarının önlenmesi, yürütülen hizmetlerde yaşanan sıkıntılar ve yürütülecek hizmetlere kurumların katılımlarının ve desteklerinin sağlanması konularında görüş alış-verişinde bulunulmuş, kurumlar arası işbirliğinin önemine belirtildi.

Toplum Destekli Polislik Şubesi bilinçlendirme toplantılarına devam ediyor

Toplum Destekli Polislik Şubesi bilinçlendirme toplantılarına devam ediyor

Toplum Destekli Polislik Şubesi bilinçlendirme toplantılarına devam ediyor

Toplum Destekli Polislik Şubesi bilinçlendirme toplantılarına devam ediyor

TSK'dan Afrin'e yeni operasyon!TSK'dan Afrin'e yeni operasyon!
Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!
Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı

Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!

Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.