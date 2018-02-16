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Toprağa gömülmüş cesedi Ecem Balcı toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 18:59 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 5 Ocak’tan beri kendisinden haber alınamayan ve toprağa gömülmüş cesedi bulunan Ecem Balcı Sakarya’da toprağa verildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 5 Ocak günü evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ecem Balcı’yı arama çalışmaları devam etmesi sonrasında 43 gün sonra kötü haber geldi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 5 Ocak’tan beri kendisinden haber alınamayan ve toprağa gömülmüş cesedi bulunan Ecem Balcı Sakarya’da toprağa verildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 5 Ocak günü evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ecem Balcı’yı arama çalışmaları devam etmesi sonrasında 43 gün sonra kötü haber geldi. Ecem’in kaybolmasının ardından acıya dayanamayan annesi Esra Ercömert’de kendini Kandıra açıklarında denize bırakarak hayatını kaybetmişti. Öte yandan, Esra Ercömert’in intiharının ardından dini nikahlı eşi olan Süleyman K., Ecem’in katili olduğunu ve onu Ayvazpınar köyünde ormanlık bir alana gömdüğünü itiraf etmişti. Alınan bilgiler sonrasında bölgede araştırma yapan ekipler Ecem’in toprağa gömülmüş cansız bedenine ulaştı.
Ecem Balcı Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Tevfik Hoca Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Kılınan cenaze namazı sonrasında Ecem Balcı toprağa verilmek üzere Sakarya’nın Hendek ilçesi Büyükdere Mahallesindeki babaevine getirildi. Burada alınan helallik sonrasında Balcı toprağa verildi.

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