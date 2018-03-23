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Toprağın kaymasıyla devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 16:56 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, sürücüsünün inşaat alanına beton dökmek istediği mikser, toprağın kayması sonucu devrildi.

Toprağın kaymasıyla devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, sürücüsünün inşaat alanına beton dökmek istediği mikser, toprağın kayması sonucu devrildi. Beton mikserin yaralı halde çıkarılan sürücü Satılmış Arık, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi 132. Sokak'taki apartman inşaatında meydana geldi. Satılmış Arık yönetimindeki 06 GC 8105 plakalı beton mikseri, inşaat alanına beton dökmek için geri manevra yaptığı sırada, toprağın kayması sonucu devrildi. İnşaata devrilen mikserin sürücüsü, işçilerin yardımıyla araçtan yaralı halde çıkarıldı. Arık, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Satılmış Arık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Toprağın kaymasıyla devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandıToprağın kaymasıyla devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandıToprağın kaymasıyla devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandıToprağın kaymasıyla devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

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