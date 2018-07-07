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Toprak yığının altında kalıp öldü, geride çizmeleri kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 19:55 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, altyapı çalışması için açılan kanalda bulunan Hasan Sekman (47), göçük sonucu toprak yığının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, altyapı çalışması için açılan kanalda bulunan Hasan Sekman (47), göçük sonucu toprak yığının altında kalarak yaşamını yitirdi. Sekman'ın toprak altında kalan çizmeleri yürek burktu.

Olay, öğle saatlerinde, Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1672 Sokak'ta meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin altyapı çalışmalarını yapan müteahhit firma, sokakta kanal açarak boru döşeme çalışması yaparken, göçük meydana geldi. Bu sırada kanalda bulunan Hasan Sekman, içeri dolan toprak yığınının altında kaldı. İşçiler, 112 Acil'e haber verirken, bir yandan da arkadaşlarını kurtarmak için çabaladı. Sekman, arkadaşlarının uğraşları sonucu toprak yığının altından ağır yaralı halde çıkarıldı. Bu sırada Hasan Sekman'ın çizmeleri toprağın altında kaldı. Gelen 112 Acil ekibi tarafından Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sekman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olay yerinde incelemelerde bulunurken, soruşturma başlattı.

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Toprak yığının altında kalıp öldü, geride çizmeleri kaldıToprak yığının altında kalıp öldü, geride çizmeleri kaldı
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