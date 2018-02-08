HABER

Toprak yüklü kamyon başka bir kamyonun üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 19:16 | Son Güncelleme

Çorum’da toprak yüklü kamyonun başka bir kamyonun üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.Kaza, Çorum-İskilip karayolu Dana Deresi mevkiinde meydana geldi.

Çorum’da toprak yüklü kamyonun başka bir kamyonun üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çorum-İskilip karayolu Dana Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapımında çalışan Musa A.’nın kullandığı toprak yüklü kamyon, yaklaşık 5 metrelik yüksekten devrilerek, içerisinde Gökhan Küçük’ün (39) bulunduğu kamyonun üzerine düştü. Kazayı gören diğer çalışanlar jandarmayı arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İş makinesi yardımıyla toprak yüklü kamyon, diğer kamyonun üzerinden indirilirken, kazada kamyon sürücü Küçük hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer sürücü Musa A. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

AP'de skandal Türkiye kararı! Dışişleri'nden sert tepki

AP'de skandal Türkiye kararı! Dışişleri'nden sert tepki

Son dakika Ankara'da patlama sesi! Nedeni belli oldu

Son dakika Ankara'da patlama sesi! Nedeni belli oldu

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tramvaydaki taciz şüphelisi tutuklandı (2) - Yeniden

Tramvaydaki taciz şüphelisi tutuklandı (2) - Yeniden

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 7 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 7 yaralı

FETÖ’den tutuklu bulunun iş adamı Göksel Özçınar itirafçı olunca tahliye edildi

FETÖ’den tutuklu bulunun iş adamı Göksel Özçınar itirafçı olunca tahliye edildi

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İntihar eden gencin evinde ikinci kez siyanür alarmı (2)

İntihar eden gencin evinde ikinci kez siyanür alarmı (2)

Tunceli kırsalında teröristlerin gizlediği silah ve mühimmat bulundu

Tunceli kırsalında teröristlerin gizlediği silah ve mühimmat bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.