Toprak yüklü kamyon başka bir kamyonun üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum’da toprak yüklü kamyonun başka bir kamyonun üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-İskilip karayolu Dana Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapımında çalışan Musa A.’nın kullandığı toprak yüklü kamyon, yaklaşık 5 metrelik yüksekten devrilerek, içerisinde Gökhan Küçük’ün (39) bulunduğu kamyonun üzerine düştü. Kazayı gören diğer çalışanlar jandarmayı arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İş makinesi yardımıyla toprak yüklü kamyon, diğer kamyonun üzerinden indirilirken, kazada kamyon sürücü Küçük hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer sürücü Musa A. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.