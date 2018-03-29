Topraktan tombala makinesi çıktı

Eskişehir kent merkezindeki bir derneğe yönelik düzenlenen operasyonda, evin zemin katında toprağa gömülü halde tombala makinesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aldığı bir ihbar üzerine İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi’ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Ekipler, ’tombala’ oynadıklarını belirlediği 88 kişi ile iş yeri sahibini gözaltına aldı. Tombala oynayan 88 kişi 227’şer TL para cezası kesilerek serbest bırakılırken iş yeri sahibinin, emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, operasyon kapsamında kumar oynanan adreste arama yapan ekipler, evin zemin katında toprağa gömülerek saklanan 2 tombala makinesi ele geçirdi.
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