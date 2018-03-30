Torbacı okey oynarken yakalandı

Adana’da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari, kahvehanede okey oynarken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kenan İ.’nin yerini tespit etti. Manisalı Ali Bey Caddesi’ndeki bir kahvehaneye baskın yapan polis, Kenan İ.’yi okey oynarken yakaladı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Kenan İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.