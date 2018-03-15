Torbacı operasyonunda 1 tutuklama, 13 adli kontrol

Samsun merkezli İstanbul’un da aralarında bulunduğu sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 kişiden 1’i tutuklanırken, 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden planlı operasyonda Samsun merkezli İstanbul’un da aralarında bulunduğu çok sayıda adrese 6 gün önce baskın düzenlenmiş, olayla ilgili 14 kişiyi gözaltına almıştı. Operasyon kapsamında 1 kilo 903 gram bonzai, 281 adet ecstasy, 552,7 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ile suçtan elde edilen bin 220 TL para ele geçirilmişti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 14 kişi bu sabah "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 12 kişi tutuklanmaları talebiyle, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Selahattin M.(54) tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 13 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.