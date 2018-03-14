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’Torbacı’ taksici polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 09:59 | Son Güncelleme

Adana’da taksicilik yaparken aynı zamanda müşterilerine esrar da sattığı ileri sürülen bir kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da taksicilik yaparken aynı zamanda müşterilerine esrar da sattığı ileri sürülen bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Araştırma ekiplerine Selçuk T. isimli taksicilik yapan şahsın aynı zamanda torbacılık yaptığı ihbarı geldi. Polis bir süre taksiciyi takip ettikten sonra durdurup arama yaptı. Yapılan aramada takside 38 poşet içinde kubar esrar ele geçirildi. Zanlının uyuşturucu isteyen müşterilerine de uyuşturucu sattığı saptandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Selçuk T., uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamalarını kabul etmedi.

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