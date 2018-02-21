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Torbalı'da hava destekli uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 19:23 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik, 200 polisin katılımıyla geniş kapsamlı operasyon düzenlendi.

Torbalı'da hava destekli uyuşturucu operasyonu

Mehmet CANDAN- Yaşar CEYLAN/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik, 200 polisin katılımıyla geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Helikopter ve 'drone'larla havadan destek verilen, özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonunun sürdüğü bildirildi.
Torbalı'nın Çaybaşı Mahallesi'nde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Bugün saat 17.00 sıralarında operasyona başlayan polis, önce Çaybaşı Mahallesi'ne giriş ve çıkışları kapattı. Önceden belirlenen şüpheli kişilere ait ev, işyeri ve otomobiller didik didik aranmaya başlandı. Motorize yunus timlerinden 25 ekibin de katıldığı operasyonda, ilk etapta 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Havadan 1 helikopter ve 2 'drone'la destek verilen, 200 polisin katıldığı operasyonda, özel eğitimli narkotik köpekleri ile evlerde, işyerlerinde ve otomobillerde aramaların sürdüğü bildirildi.

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Torbalı'da hava destekli uyuşturucu operasyonuTorbalı'da hava destekli uyuşturucu operasyonuTorbalı'da hava destekli uyuşturucu operasyonuTorbalı'da hava destekli uyuşturucu operasyonu

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