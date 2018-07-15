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Torbalı'da orman yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 14:29 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Torbalı'da orman yangını (1)

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ormanlık alandaki kovanlar ile depo olarak kullanılan bir binanın zarar gördüğü yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Torbalı'nın kırsal Özbey ile Yeniköy mahalleleri arasındaki ormanlık alanda bugün saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 söndürme helikoteri, 1 amfibik uçak, 15 araröz, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile 1 itfaiye aracı sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, ormanlık alandaki arı kovanları ile depo olarak kullanılan bir binaya zarar verirken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yanan bölgede söndürme helikopterlerinin su alabileceği bir havuzun bulunduğu görüldü.

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