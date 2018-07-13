Torbalı'da tekstil fabrikasında yangın

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, kısa sürede büyüyüp, üretim bölümene sıçradı. Alevler, fabrikanın büyük bölümünü sararken, kontrol altına alınan yangına müdahale sürdürülüyor. Torbalı'nın Ortaköy Mahallesi Karakuyu mevkisindeki otomotiv, mobilya, inşaat ve beyaz eşya sektörüne yönelik keçe ve elyaf üretilen tekstil fabrikasının depo bölümünde, saat 02.00 sıralarında, yangın çıktı. Tekstil atıklarının elyaf keçeye dönüştürüldüğü fabrikanın deposundaki yangın, tekstil malzemelerinin de alev almasıyla kısa süre büyüdü. Alevleri fark eden fabrikanın güvenlik görevlileri, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine İzmir ve ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, üretim bölümüne de sıçrarken, itfaiye ekipleri, 10 noktadan su sıkarak, yangına müdahalede bulundu. Alevler, 8 saatte güçlükle kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenin de araştırıldığı bildirildi.
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