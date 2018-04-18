Torbalı'daki cinayetle ilgili gözaltındaki aile üyeleri adliyede (2)

ZANLILAR TUTUKLANDI

İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda yanan cipin içinde cesedi bulunan Murat Cahit Ö.'nün öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen eşi Öznur Ö. oğulları Hadi Ö. ve Batuhan Ö. ile arkadaşları Coşkun G. tutuklandı. Aile üyelerinin savcılık ifadesinde ve mahkemede susma hakkını kullandıkları, Coşkun G.'nin ise daha önceki ifadesini tekrarladığı öğrenildi.

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)