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Torbalı'daki cinayetle ilgili gözaltındaki aile üyeleri adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 20:01 | Son Güncelleme

ZANLILAR TUTUKLANDI İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda yanan cipin içinde cesedi bulunan Murat Cahit Ö.'nün öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen eşi Öznur Ö.

ZANLILAR TUTUKLANDI
İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda yanan cipin içinde cesedi bulunan Murat Cahit Ö.'nün öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen eşi Öznur Ö. oğulları Hadi Ö. ve Batuhan Ö. ile arkadaşları Coşkun G. tutuklandı. Aile üyelerinin savcılık ifadesinde ve mahkemede susma hakkını kullandıkları, Coşkun G.'nin ise daha önceki ifadesini tekrarladığı öğrenildi.

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)

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